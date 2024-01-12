Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Finale kadar oluşacak tüm eşleşmeler belli olurken, kupada geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi, Yonpaş Dumlupınar TSK, Küçük Kaymaklı TSK ve Vadili TÇBSK doğrudan çeyrek final etabından kupaya başlayacak. Kupada 1.tur maçları 17 Ocak 2024 Çarşamba günü oynanacak.

Eşleşmeler şöyle;

1.TUR

Taşkınköy SK - T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK

Alsancak Yeşilova SK - Miracle Değirmenlik SK

1461 İskele Trabzonspor - Doğan Türk Birliği

ÇEYREK FİNAL

China Bazaar Gençlik Gücü TSK - 1461 İskele Trabzonspor / Doğan Türk Birliği galibi

Yonpaş Dumlupınar TSK - Küçük Kaymaklı TSK

Alsancak Yeşilova SK / Miracle Değirmenlik SK galibi - Taşkınköy SK / T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK galibi

Vadili TÇBSK - Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi