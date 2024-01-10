Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor. Kura çekimi 12 Ocak 2024 Cuma günü saat 12.00'de KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda 1.turda 6 takım mücadele ederken, ligde yer alan 5 takım doğrudan çeyrek final etabından kupaya katılacak. 1.Tur karşılaşmaları 17 Ocak 2024 Çarşamba günü tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Geçtiğimiz sezonu ilk 5 sırada bitiren China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi, Vadili TÇBSK, Küçük Kaymaklı TSK ve Yonpaş Dumlupınar TSK takımları kupaya çeyrek finalden dahil olurken, 1461 İskele Trabzonspor, Alsancak Yeşilova SK, Doğan Türk Birliği, Miracle Değirmenlik SK, T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK ve Taşkınköy SK takımları 1.tur karşılaşmasına çıkarak çeyrek final bileti almaya çalışacak.