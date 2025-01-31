Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda kura günü

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31/01/2025

Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda kura günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final/yarı final kuraları bugün çekilecek. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. 

Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda 1. ön eleme turunda Yenicami, Balıkesir'i mağlup ederek son 8'de mücadele etme hakkı kazanmıştı. Kura çekimine şu takımlar katılacak.

1461 İskele Trabzonspor
Alsancak Yeşilova SK
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Doğan Türk Birliği
Hamitköy ŞHSK
Mağusa Spor Akademisi
T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK
Yenicami AK

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