Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda Yarı Final Heyecanı!

Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda yarı final ilk maçları tamamlandı! Büyük heyecana sahne olan karşılaşmalarda China Bazaar Gençlik Gücü TSK, rakibi Hamitköy ŞHSK’yi 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale göz kırptı. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Mağusa Spor Akademisi ile Doğan Türk Birliği 1-1 berabere kaldı ve tur için avantajı ikinci maça bıraktı.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK’dan Ezici Galibiyet!

01 Mart 2025’te oynanan ilk yarı final maçında China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Hamitköy ŞHSK karşısında adeta gol olup yağdı! 9-0’lık ezici galibiyetle finale bir adım daha yaklaşan Gençlik Gücü, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

Mağusa Spor Akademisi ve Doğan Türk Birliği Finale Kalma Umudunu Koruyor

02 Mart 2025’te oynanan diğer yarı final karşılaşması ise çok daha çekişmeli geçti. Mağusa Spor Akademisi ile Doğan Türk Birliği 1-1 berabere kalarak, finale çıkacak takımı rövanş maçına bıraktı.