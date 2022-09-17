Kadınlar Liginde şampiyon Desly Mağusa Spor Akademisi



Puma Kadınlar Ligi finalinde China Bazaar Gençlik Gücü'nü mağlup eden Desly Mağusa Spor Akademisi şampiyon oldu.

Tempolu, gollü ve heyecanlı geçen final mücadelesine tribünlerdeki coşku ve tezahüratlar da renk kattı.

China Bazaar Gençlik Gücü Başak'ın golüyle öne geçerken, Desly Mağusa Spor Akademisi Ayşe'nin iki golüyle 2-1 öne geçti. Başak'ın serbest vuruştan kaydettiği golle ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıda denk güçlerin mücadelesinde penaltıdan Özlem'in attığı golle Desly Mağusa Spor Akademisi sahadan 3-2 galip ayrılarak Puma Kadınlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.



Maç sonrası CB Gençlik Gücü takımı hakemlere tepki gösterdi.

Maç sonrası takımlara ödülleri Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Milletvekili Sıla Usar, KTFF Yönetim Kurulu üyesi Şifa Kırmızıgil ve Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan tarafından verildi.

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17/09/2022 21:22