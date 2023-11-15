Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2023/24 sezonu başlıyor

Barcelona'nın şampiyonluğuyla tamamlanan 2022/23 sezonunun ardından UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon bugün başlıyor.



Son şampiyon Barcelona, A Grubu'ndaki ilk maçında Benfica'yla karşılaşacak.



Turnuvanın favorilerinden Lyon ise deplasmanda Slavia Prag'la mücadele edecek.



Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki favorileri arasında yer alan takımlarndan bir diğer takım Chelsea ise ilk maçında yarın deplasmanda Real Madrid'le karşı karşıya gelecek.



Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2023/24 sezonunun finali ise Bilbao'da oynanacak.



UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:



A Grubu: Barcelona, Rosengard, Benfica, Eintracht Frankfurt

B Grubu: Lyon, Slavia Prag, St. Polten, SK Brann

C grubu: Bayern Münih, PSG, Roma, Ajax

D Grubu: Chelsea, Real Madrid, BK Hacken, Paris FC



Turnuvanın maç takvimi ise şöyle:



1. Hafta: 14/15 Kasım

2. Hafta: 22/23 Kasım

3. Hafta: 13/14 Aralık

4. Hafta: 20/21 Aralık

5. Hafta: 24/25 Ocak

6. Hafta: 30/31 Ocak

İlk hafta fikstürü

14 Kasım Salı:

20.45: Rosengard-Eintracht Frankfurt

20.45: St. Polten-Brann

23.00: Barcelona-Benfica

23.00: Slavia Prag-Lyon

15 Kasım Çarşamba:

20.45: Paris FC-Hacken

20.45: Bayern Münih-Roma

23.00: Ajax-PSG

23.00: Real Madrid-Chelsea