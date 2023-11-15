Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2023/24 sezonu başlıyor
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Son şampiyon Barcelona, sezonun ilk maçında sahasında Benfica'yı ağırlayacak.
15/11/2023
Barcelona'nın şampiyonluğuyla tamamlanan 2022/23 sezonunun ardından UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon bugün başlıyor.
Son şampiyon Barcelona, A Grubu'ndaki ilk maçında Benfica'yla karşılaşacak.
Turnuvanın favorilerinden Lyon ise deplasmanda Slavia Prag'la mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki favorileri arasında yer alan takımlarndan bir diğer takım Chelsea ise ilk maçında yarın deplasmanda Real Madrid'le karşı karşıya gelecek.
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2023/24 sezonunun finali ise Bilbao'da oynanacak.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:
A Grubu: Barcelona, Rosengard, Benfica, Eintracht Frankfurt
B Grubu: Lyon, Slavia Prag, St. Polten, SK Brann
C grubu: Bayern Münih, PSG, Roma, Ajax
D Grubu: Chelsea, Real Madrid, BK Hacken, Paris FC
Turnuvanın maç takvimi ise şöyle:
1. Hafta: 14/15 Kasım
2. Hafta: 22/23 Kasım
3. Hafta: 13/14 Aralık
4. Hafta: 20/21 Aralık
5. Hafta: 24/25 Ocak
6. Hafta: 30/31 Ocak
İlk hafta fikstürü
14 Kasım Salı:
20.45: Rosengard-Eintracht Frankfurt
20.45: St. Polten-Brann
23.00: Barcelona-Benfica
23.00: Slavia Prag-Lyon
15 Kasım Çarşamba:
20.45: Paris FC-Hacken
20.45: Bayern Münih-Roma
23.00: Ajax-PSG
23.00: Real Madrid-Chelsea