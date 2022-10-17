Kadınlar tenisinin dünya bir numarası Swiatek, San Diego Açık'ı kazandı

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından San Diego Açık'ta dünya bir numarası Polonyalı Iga Swiatek, Hırvat raket Donna Vekic'i yenerek yılın sekizinci şampiyonluğunu elde etti.

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17/10/2022

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Kadınlar tenisinin dünya bir numarası Swiatek, San Diego Açık'ı kazandı

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından San Diego Açık'ta dünya bir numarası Polonyalı Iga Swiatek, Hırvat raket Donna Vekic'i yenerek yılın sekizinci şampiyonluğunu elde etti.

ABD'nin San Diego şehrinde düzenlenen turnuvanın 1 saat 47 dakika süren final karşılaşmasını Polonyalı raket, 6-3, 3-6 ve 6-0 biten setlerle 2-1 kazanıp, kariyerinin 11. WTA tekler şampiyonluğuna uzandı.

Öte yandan, bu yıl Fransa Açık ve ABD Açık'ı da kazanan Polonyalı Swiatek, sezonun 64. maç galibiyetine ulaştı.

 

17/10/2022 14:28
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TAGS: kadınlar tenisi
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