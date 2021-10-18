Kadınlar U17’de şampiyon GAÜ

ads ads ads ads
18/10/2021

ads
ads
ads
Kadınlar U17’de şampiyon GAÜ

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2020-21 sezonunun son organizasyonu olan U17 Kadınlar Ligi mücadelesi oynanan son müsabaka ile tamamlandı. Sezonu şampiyon olarak Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) noktaladı.

Atatürk Spor Salonu’nda Girne Amerikan Üniversitesi ile Alsancak arasında oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 64-45’lik skorla GAÜ oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodu 12-7 ile Alsancak lehine sonuçlansa da çekişmeli geçen ikinci periyot sonrasında GAÜ 26-24 ile skor üstünlüğünü ele geçirdi. Üçüncü periyotta farkı artıran GAÜ 49-33 ile son periyoda girerken, mücadeleyi de 64-45 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları Basketbol Federasyonu Başkan Orhun Mevlit ve yönetim Kurulu üyeleri Tamer Bolat ile Yurdakul Cafer tarafından takdim edildi.

18/10/2021 23:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kadınlar U17’de şampiyon GAÜ
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.