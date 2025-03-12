Kadınlar Uni League’de BAÜ, GAÜ’yü Farklı Geçti

Kadınlar Uni League’de Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşı karşıya geldi. Mücadeleyi BAÜ, 67-41’lik skorla kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Maça etkili başlayan BAÜ, özellikle savunmadaki sertliği ve hızlı hücumlarıyla farkı açmayı başardı. Takımın en dikkat çeken ismi 19 sayı ile oynayan Ugwo olurken, ribaundlarda ise 21 ribaund ile Moises ön plana çıktı.

GAÜ cephesinde ise Nurhayat 16 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Derya 9 ribaund ile mücadele etti. Ancak GAÜ’nün hücumdaki düşük yüzdesi ve savunmadaki eksiklikleri, farkın açılmasına neden oldu.

Bu sonuçla BAÜ, ligde önemli bir galibiyet alırken, GAÜ önümüzdeki maçlarda toparlanmak için çalışmalarına devam edecek.