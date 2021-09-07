Kadınlar uzaktan çalışmayı tercih etmeden önce neden bir kez daha düşünmeli?

İş-yaşam dengesi üzerine yapılan Covid öncesi araştırma, kadınların "esneklik damgası" yaşama olasılığının erkeklerden daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Peki kadınlar uzaktan çalışmayı düşünürken nelere dikkat etmeli? ⁠

İş-yaşam dengesi üzerine yapılan Covid öncesi araştırma, kadınların "esneklik damgası" yaşama olasılığının erkeklerden daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Peki kadınlar uzaktan çalışmayı düşünürken nelere dikkat etmeli?

Bazı zamanlarda ofis, ev işleri ve ebeveynlik gibi hiç bitmeyen görevlere verilen keyifli bir mola haline gelebilir. Ancak iş-yaşam dengesi üzerine yapılan Covid öncesi araştırma, kadınların "esneklik damgası" yaşama olasılığının erkeklerden daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Daha fazla kadın evde bulunması ve aile içi sorumlulukların daha da büyük bir kısmını üstlenmesi cinsiyete dayalı ücret farkının giderek artması ve rekor seviyeye ulaşması ile sonuçlanabilir. Tam da bu nedenle kadın çalışanların uzaktan çalışmayı seçmeden önce iki kez düşünmeliler. Daha eşit, kapsayıcı ve çeşitli bir dünya için kadın işgücünün gelişiminin ekonomik kalkınma sürecindeki katkısını vurgulamalıyız.

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07/09/2021 17:47