Kadınlar üzerine kurulan tahakküm biçimleri konuşulacak

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08/03/2022

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Kadınlar üzerine kurulan tahakküm biçimleri konuşulacak

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Kadınlar Üzerine Kurulan Tahakküm Biçimleri" konulu söyleşi düzenliyor. Söyleşi, Perşembe günü saat 15.00’te KTOEÖS Lefkoşa lokalinde yapılacak.
KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre söyleşide, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve Asst. Prof. Dr. Berna Numan konuşmacı olarak yer alacak.

08/03/2022 10:15
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TAGS: 8 mart kadın, öğretmen sendikaları, söyleşi,
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