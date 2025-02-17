Kadınlar ve gençler maçları başladı

Tuborg 2024/25 Kadınlar ve Genç Erkekler Turnuvası 1’nci hafta maçları başladı. Genç Erkekler kategorisinde çekişmeli eleme maçlarına sahne aldı. Finale namağlup çıkan ve daha önce hiç lisans çıkartmayan Tan Ersözerdarts camiasına güzel bir giriş yaparak adından baya söz ettireceğini göstermiş oldu.

Diamond Child Darts Derneği oyuncusu ve 2023-2024 darts sezonu genç erkekler Ferdi Darts şampiyonu Ali Amcaoğlu, 5 Ayaktan oluşan 2024-2025 genç erkekler Ferdi Darts şampiyonası 1’inci haftasında Finalde RanErsözer ile karşılaştı. Elemelerde daha önce dayak yeyip kaybedenler tarafından baştan finale çıkmayı başaran Ali Amcaoğlu, ilk maçı 3-1 almasından dolayı maçı beraberliğe taşıyarak son kez final maçına çıktı ve 3-0 galip gelerek gecenin şampiyonu oldu.

Tan Ersözer ikinci gelirken, Üçüncü Kuzey Öksüzoğlu oldu.

Gece de Ali Amcaoğlu 110 sayısından oyunu göbekten bitirerek en yüksek sayıdan bitirdi ve gecenin en yüksek sayısı olarak 140 sayısını geçen olmadı ve Ali Amcaoğlu 2 kez 140 , Tan Ersözer ise bir kez 140 atarak gecede en yüksek sayı atan oyuncular oldu.

Kadınlar kategorisinde ise yönetim kurulu kararı ile birinci hafta lig usulü oynandı. Gecede tüm karılan kadın dartscılar birbirleriyle oynayarak en yüksek puan alan Duygu Oktay ikili averaj ile gecenin şampiyonu olurken, Gamze Alat ikinci gelirken dartsa ara verip tekrar turnuva ile başlayan Samiran Çoban ise üçüncü geldi.

En yüksek sayı Samiran Çoban tarafından 171 ile atılırken, Ebru Kösemihal 19 ok finiş ve 110 sayısından bitirerek gecenin en az dartla ve en yüksek sayıdan bitiren isim isim oldu.