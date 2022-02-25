Kadınlarda 4. Hafta tamamlanıyor

Hentbol kadınlarda dün akşam iki karşılaşma oynandı. Şahlan, Ozanköy’ü, DAÜ ise Levent’i mağlup ederek dördüncü haftayı tamamlamış oldu.

Bir maç dışında tamamlanan dördüncü haftanın son maçında bu akşam Atatürk Spor Salonunda DİGEM ile UKÜ takımları karşı karşıya gelecek. Ertuğrul Apakan Spor Salonunda dün akşam oynanan gecenin ilk karşılaşmasında Şahlan ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi.

Maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 13-6 önde kapatan Şahlan sahadan da 34-11 galip ayrılarak, haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda DAÜ ile Levent takımları karşılaştı. İlk devresi konuk Levent’in 12-11 üstünlüğü ile tamamlanan maçı DAÜ takımı 28-23 kazanarak haftayı galibiyetle kapatmış oldu. DAÜ’de Aysu 9 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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25/02/2022 09:18