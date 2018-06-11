Kadınlarda Akdeniz Spor Birliği Şampiyon (1-6)

Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Ligi Play-off Grubu maçında Akdeniz Spor Birliği, Mağusa Spor Akademisi’ni 6-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Ligi haftanın önemli play-off maçında Mağusa Spor Akademisi ile Akdeniz Spor Birliği karşı karşıya geldiler. Şampiyonu büyük ölçüde belirleyecek olan ve Göçmenköy Sentetik Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Akdeniz Spor Birliği 6-1 gibi farklı bir skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan Göçmenköy-Çanakkale karşılaşması Çanakkale’nin sahada 6 kişi kalması nedeniyle tamamlanamayınca bu sonuç Akdeniz Spor Birliği’ni ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaşmasını sağladı.

Akdeniz Spor Birliği play-off Grubu’nda geçtiğimiz hafta Göçmenköy’ü 2-1, bugün de Mağusa Spor Akademisi’ni 6-1 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti ve her iki rakibine karşı ikili avantaj üstünlüğü sağlayarak şampiyon oldu.