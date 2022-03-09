Kadınlarda DAÜ, Erkeklerde MSA avantaj yakaladı

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09/03/2022

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Kadınlarda DAÜ, Erkeklerde MSA avantaj yakaladı

Voleybolda Kadınlar ve Erkekler Liglerinde final serileri başladı.

Kadınlarda DAÜ serinin ilk karşılaşmasında rakibi Karpaz Gate Marina'yı  25-18 , 25-17 ve 25-11'lik set skorları ile 3-0 mağlup etti . DAÜ bu sonuçla seride durumu 2-0'a getirdi.

Erkeklerde Mağusa Arena'da oynanan Final Serisi ilk karşılaşmasında Mağusa Spor Akademisi, Vakıflar'ı 3-0 ( 25-23 , 25-16 , 25-22 ) mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

 Erkeklerde serinin ikinci karşılaşması 16 Mart'da Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Kadınlarda serinin 2. karşılaşması 15 Mart'da Erenköy'de oynanacak. Her iki müsabakada saat 19.00'da  başlayacak.

09/03/2022 21:18
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TAGS: Kadınlarda DAÜ, Erkeklerde MSA avantaj yakaladı
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