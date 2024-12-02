Kadınlarda GAÜ, Erkeklerde ARUCAD Anka şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Nazlime Sporcuoğlu adına U19 Kadınlar - Erkekler Ligini Cumartesi günü gerçekleştirdi. Oynanan maçlar sonunda kadınlarda Girne Amerikan Üniversitesi, erkeklerde ise ARUCAD Anka Spor Derneği şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmalar sabah saatlerinde federasyonun salonunda başladı. Yoğun geçen günün ardından dereceye giren takımlar belli oldu. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Nazlime Sporcuoğlu U19 Ligi’nde dereceye giren takımlar şu şekilde;

Kadınlar

1.Girne Amerikan Üniversitesi

2.ARUCAD Anka Spor Derneği

3.Gönyeli

4.Sütlüce

Erkekler

1.ARUCAD Anka Spor Derneği

2.Lefke Avrupa Üniversitesi

3.Girne Amerikan Üniversitesi

4.Gönyeli

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