Kadınlarda HPV Belirtilerine Dikkat!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen konu hakkında önemli bilgiler verdi.

HPV virüsü hem kadınlarda hem de erkeklerde belirti vermeden bulunabilir. Ancak bazı durumlarda oldukça ciddi şikâyetlere sebep olabilirler.

Kadınlarda HPV virüsü belirtileri arasında şunlar yer alır:

• Genital bölgede siğil oluşumu.

• Siğiller sebebi ile cinsel birliktelik sırasında ağrı.

• Üretraya yakın bir bölgede oluşan siğiller idrar yaparken yanmaya ve rahatsızlık hissine yol açabilir.

HPV virüsünün bazı türleri, rahim ağzını meydana getiren hücrelerin mutasyona uğramasına yol açabilir. Mutasyona uğrayan hücrelerde, hücrenin bölünmesini kontrol eden mekanizmalar bozulur. Böylece hücreler kontrolsüzce bölünerek çoğalmaya, lezyon ve tümör oluşumuna yol açabilirler. Bu durum halk arasında rahim ağzı kanseri olarak bilinir. Rahim ağzı kanseri olan hastaların neredeyse tamamı HPV pozitiftir. Bu da HPV virüsü ile rahim ağzı kanseri arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyar. Bu yüzden HPV virüsünden şüphelenen kadınlara bir an önce alanında uzman bir doktorla görüşmeleri önerilir.

Kadınlarda HPV Virüsü Nasıl Anlaşılır?

HPV virüsü çoğu zaman kendisini genital bölgede meydana gelen siğiller ile belli eder. Genital siğillerin büyüklüğü ve sayısı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Genital bölgenin kıyafete sürtünmesi sonucu rahatsızlık hissine yol açabilirler, bazı durumlarda kanayabilirler. Yine cinsel ilişki sırasında ağrı ve rahatsızlık hissi meydana gelir. HPV virüsünün çok fazla türevi vardır. Bazı belirtiler virüslerin türüne göre değişiklik gösterebilir. Bazı HPV virüsleri kadınlarda rahim ağzı kanserine bile yol açabilmektedir. HPV virüsü sebebi ile oluşan siğilleri ve lezyonları; başka yaralardan ayırmak ancak doktor muayenesi ile mümkün olabilir. Bu yüzden genital siğillerden şüphelenen hastalara vakit kaybetmeden bir kadın doğum uzmanı ile görüşmeleri önerilir.

Kadınlarda HPV Virüsü Nasıl Tedavi Edilir?

Kadınlarda HPV virüsü tedavisi, hastanın şikâyetlerine ve virüsün hasta üzerindeki etkilerine göre farklı şekillerde tedavi edilebilir. Genelde hastalar, rahim ağzı kanserine karşı düzenli olarak doktor kontrolünden geçerler. Eğer genital siğilleri varsa siğiller dondurularak, lazerle veya yakılarak tedavi edilebilirler. Tedavi sürecinde genital siğil kremleri ve cerrahi operasyonlar da tercih edilebilir. Tedavinin tüm aşamaları doktor tarafından hastaya özel olarak planlanır. Böylece hem rahim ağzı kanseri gibi ciddi rahatsızlıklara karşı hastalar düzenli olarak kontrol edilir hem de oldukça rahatsız edici olabilen genital siğiller tedavi edilir.