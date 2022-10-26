Kadınlarda ilk finalist Şahlan

Hentbol U16 play -off’da ikinci karşılaşmalara dün akşam start verildi. Kadınlar play – off ikinci maçında Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanan mücadelede rakibi UKÜ’yü ikinci maçta da mağlup eden Şahlan adını finale yazdırdı.

İlk devreyi rakibi UKÜ karşısında 26 – 15 önde kapatan Şahlan etkili oyununu maçın ikinci devresinde de sürdürerek sahadan 26 – 15 galip ayrılarak adını finale yazdıran ilk takım oldu. Şahlan takımında Almina 8, Ayşegül ve Sultan 7’şer golle maçı tamamlarken, UKÜ’de Nisan 9 golle maçın en skorer oyuncusu oldu. Kadınlarda Şahlan’ın adını finale yazdırması sonrasında gözler bu akşam oynancak olan diğer maçlara çevrildi. Play – off ikinci karşılaşmalarında 3 maçın oynanacağı gecede program şu şekilde;

KADINLAR

DİGEM – Ozanköy CIU Arena(Saat 18:00)

ERKEKLER

Yükseliş – UKÜ Atatürk Spor Salonu(Saat 18:00)

YDÜ – MGA Atatürk Spor Salonu(Saat 19:30)

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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26/10/2022 10:40