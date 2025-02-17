Kadınlarda kupa Levent’in

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17/02/2025

Kadınlarda kupa Levent’in

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Kaan Yatman, Şerife Tıbık, Sena Özşen

Levent: Dilara (1), Çisem, Didem, Günay (15), Gamze (10), Nehir (9), Ernestine (18), Cemaliye (5), Gülseren, Fatma (1), Beren (23), Pearl (1)

DAÜ-G.B: Yağmur (3), Asya (7), Nehir, Ayşe (2), Berna, Hamogeke (12), Wyuan (2), Zeynep (16), Aleyna (3), Melisa, Rümeysa (11), Arzum

1.periyot: 27-11

İlk yarı: 42-19

3.periyot 64-49

 

Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupasını kadınlarda Levent kazandı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Levent, DAÜ Gençler Birliği'ni 82-56 yenerek kupayı kazandı.

Levent baştan sona üstün bir oyun oynarken ilk yarıyı 42-19 önde bitirdi.

İkinci yarıda da kontrolü elinden bırakmayan Levent farkı açtı ve maçı 82-56 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Maçta Levent adına Ernestine 18 sayı ,14 ribaund ile maçın öne çıkan ismi oldu.

Kupa ve madalyalar sponsor firma yetkililerinden Duyal Necipoğlu Köprülü tarafından verildi.

YAYIN TARİHİ:
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