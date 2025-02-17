Kadınlarda kupa Levent’in

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Kaan Yatman, Şerife Tıbık, Sena Özşen

Levent: Dilara (1), Çisem, Didem, Günay (15), Gamze (10), Nehir (9), Ernestine (18), Cemaliye (5), Gülseren, Fatma (1), Beren (23), Pearl (1)

DAÜ-G.B: Yağmur (3), Asya (7), Nehir, Ayşe (2), Berna, Hamogeke (12), Wyuan (2), Zeynep (16), Aleyna (3), Melisa, Rümeysa (11), Arzum

1.periyot: 27-11

İlk yarı: 42-19

3.periyot 64-49

Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupasını kadınlarda Levent kazandı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Levent, DAÜ Gençler Birliği'ni 82-56 yenerek kupayı kazandı.

Levent baştan sona üstün bir oyun oynarken ilk yarıyı 42-19 önde bitirdi.

İkinci yarıda da kontrolü elinden bırakmayan Levent farkı açtı ve maçı 82-56 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Maçta Levent adına Ernestine 18 sayı ,14 ribaund ile maçın öne çıkan ismi oldu.

Kupa ve madalyalar sponsor firma yetkililerinden Duyal Necipoğlu Köprülü tarafından verildi.