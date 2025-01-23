Kadınlarda kupa Levent’in
YAYIN TARİHİ:
23/01/2025
Yer: Atatürk Spor Salou
Hakemler: Şerife Tıbık, Sena Özşen, Yaren Bilgin
Levent: Dilara (11), Çisem (5), Didem, Günay (19), Gamze (5), Nehir (12), Fehime, Ernestine (14), Cemaliye (11), Fatma, Gülseren (2), Beren (14)
DAÜ: Rümeysa (16), Asya (12), Nil, Zeynep (20), Arzum (9), Melda, Gül
İlk periyot: 14-18
İlk yarı: 34-30
Üçüncü periyot: 66-36
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupasını kadınlarda Levent kazandı.
Atatürk Spor Salonu’nda kadınlar finalinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 97-57 yenen Levent kazandı.
Final maçının ilk bölümüne DAÜ iyi başlasa da toparlanan Levent devreyi 34-30 önde bitirdi.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele alan Levent farkı açarak maçı 40 sayı farkla 97-57 galip gelerek kupayı kazandı.
YAYIN TARİHİ: