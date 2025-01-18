Kadınlarda Levent finalde
YAYIN TARİHİ:
18/01/2025
Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Ülviye Beşe, Sena Özşen
Levent: Dilara (6), Çisem (1), Dilem, Didem (3), Günay (6), Gamze (3), Nehir (2), Ernestine (9), Pearl (2), Cemaliye (7), Gülseren (6), Beren (18)
ASB: Elif, Gülşen, Vedal, Hülya, Nurhayat (8), Ceren, Marien (5), Vanessa (16), Derya, Aylin
İlk periyot: 22-9
İlk yarı: 42-14
Üçüncü periyot: 51-14
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupasında kadınlarda ilk finalist Levent oldu.
Turnuvada kadınlar mücadelesinde Levent, Akdeniz Spor Birliğini 63-29 yenerek finale yükseldi.
Levent baştan sona üstün oynadığı maçı farklı kazanırken Ernestine 9 sayı, 13 ribaund ile maçta öne çıkan isim oldu.
YAYIN TARİHİ: