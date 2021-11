Kadınlarda play – off start aldı

U18 kadınlar play – off ilk karşılaşmasında UKÜ, Ozanköy’ü mağlup ederek play-off’a galibiyetle başladı

Hentbol kadınlar U18’de play off mücadelesi dün akşam oynanan Ozanköy-UKÜ karşılaşması ile start aldı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonun’da oynanan play – off ilk karşılaşmasında UKÜ, Ozanköy’ü 28 -17 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İlk devresini rakibi Ozanköy karşısında 13-7 önde kapatan UKÜ, iyi oyununu maçın sonuna kadar sürdürerek sahadan 28-17 üstünlükle ayrıldı. İkinci karşılaşmanın 1 Aralık Çarşamba günü CIU Arena’da oynanacağı play-off serisinde, bugün DİGEM – Şahlan play – off ilk karşılaşması oynanacak. Hentbol U18’de günün programı şu şekilde;

U18 Kadınlar

DİGEM – Şahlan Play – off, Saat 18:00(Atatürk Spor Salonu)

U18 Erkekler

YDÜ – Alayköy Saat 18:30(RA 25)

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

26/11/2021 09:52