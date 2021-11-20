Kadınlarda play – off zamanı

Hentbol kadınlar U18’de dün akşam oynanan maçlar sonrasında play-off eşleşmeleri belli oldu

Hentbol U18 kadınlarda dün akşam oynanan iki karşılaşma sonrasında play-off eşleşmeleri belli oldu. UKÜ, Ozanköy’ü, DİGEM ise Şahlan’ı mağlup ederek play-off maçları öncesinde lig sürecini galibiyetle kapatmış oldu. Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi Ozanköy karşısında 11-3 önde kapatan UKÜ, karşılaşmayı da 24-11 galibiyetle kapatarak, play-off sürecini beklemeye başladı. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise DİGEM, Şahlan karşılaşması oynandı. Maçın başından sonuna çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk devresini 8-7 önde kapatan DİGEM, karşılaşmayı da 19-16 kazanan taraf oldu. Alınan bu sonuçların ardından gözler artık önümüzdeki hafta başlayacak olan play – off maçlarına çevrildi. Play off karşılaşmalarında ise program şu şekilde;

25 Kasım Perşembe, Saat 18:00 Ozanköy – UKÜ(Ertuğrul Apakan Spor Salonu)

26 Kasım Cuma, Saat 18:30 DİGEM – Şahlan(Atatürk Spor Salonu)

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

Bu habere tepkiniz:



20/11/2021 18:34