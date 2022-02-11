Kadınlarda UKÜ, Erkeklerde GG

Hentbolda KTSYD Kupası oynanan final maçları ile birlikte tamamlandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmaları sonrasında kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, erkeklerde ise Gençlik Gücü rakiplerini mağlup ederek KTSYD Kupasının sahibi oldular.

UKÜ rahat kazandı: 46-23

Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar finali oynandı. UKÜ ile Şahlan takımlarının mücadelesinde kazanan 46-23 skorla UKÜ oldu.

GG tecrübesiyle:33-23

Gecenin ikinci arşılaşmasında ise erkekler finali oynandı. Maçın büyük bölümünde üstünlüğü elinde tutan GG ilk devreyi 15-11 önde kapatırken, maçı da 33-23 kazanarak kupanın sahibi oldu.

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11/02/2022 21:17