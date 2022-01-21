Kadınlarda UKÜ, Erkeklerde GG

Hentbolda hafta başı başlayan Derviş Mişon turnuvası, bu akşam oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı. Kadınlarda UKÜ-DAÜ, erkeklerde ise GG-UKÜ maçlarının oynandığı final gecesinde, kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise GG kupayı müzesine götürdü. Gecenin ilk maçında kadınlarda UKÜ-DAÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 15-15 eşitlikle son eren karşılaşmayı UKÜ 32-26 kazanarak kupanın sahibi oldu. UKÜ Aysel 13 golle karşılaşmada ön plana çıkan isim olurken, DAÜ’de Aysu 9 golle takımının en golcü ismi oldu. Kadınlar finalinin ardından ise erkekler finalinde GG-UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi UKÜ önünde 10-6 önde kapatan GG, ikinci yarıda da iyi oyununu sürdürerek sahadan 23-17 galibiyetle ayrıldı. GG’de Arda 6 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim olurken, UKÜ’de Faik ve Mam 5’er golle oynayan isimler oldu.

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21/01/2022 22:20