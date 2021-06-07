Kadınlarda UKÜ, Erkeklerde GG

Hentbol Federasyon Kupası finalinde kadınlarda Levent’i mağlup eden UKÜ ile erkelerde UKÜ’ni mağlup eden Gençlik Gücü takımları kupanın sahibi oldu. UKÜ Levent karşısında 41-38 galip gelerek kupanın sahibi olurken, erkeklerde ise 26-24’lük skorla UKÜ’ni mağlup eden Gençlik Gücü takımı gecenin kazananı oldu.

UKÜ tecrübesi ile:41-38

Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlarda UKÜ ile Levent takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini 25-17 önde kapatan UKÜ ikinci yarıda zorlansa da tecrübesi ile maçı 41-38 önde kapatarak kupanın sahibi oldu. Levent takımında Nisan kaydettiği 12 golle maçın skorer ismi olurken, UKÜ takımında Aysel maçın oyuncusu seçilen isim oldu.

Düellonun galibi GG: 26-24

Gecenin ikinci karşılaşmasında erkeklerde Gençlik Gücü ile UKÜ bir araya geldi. Maçın başından sonuna büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı kazanan taraf Gençlik Gücü oldu. İlk devresini 12-11 UKÜ karşısında önde kapatan Gençlik Gücü karşılaşmayı 26-24 kazanarak kupanın sahibi oldu. UKÜ takımında Fatih 7 golle maçın adamı olurken, GG takımında kaleci Şemsi maçın oyuncusu seçildi.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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07/06/2021 23:01