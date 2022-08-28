Kadınlarda yarı final zamanı
28/08/2022
1)Desly Mağusa SA (21 Puan)
2)CB Gençlik Gücü (18 Puan)
3)K.Kaymaklı (15 Puan)
4)Y.Dumlupınar (12 Puan)
5)MA Yeşilova (9 Puan)
6)M.Değirmenlik (6 Puan)
7)Vadili (3 Puan)
8)Hamitköy (0 Puan)
Bu sonuçların ardından Desly Mağusa Spor Akademisi, China Bazaar Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı ve Yonpaş Dumlupınar adlarını yarı finale yazdırdı.
Eşleşmeler şöyle oldu;
Desly Mağusa SA-Y.Dumlupınar
CB G.Gücü - K.Kaymaklı
Karşılaşmalar 10-11 Eylül’de tek maç eliminasyon sistemine göre tarafsız sahada oynanacak. Kazanan takımlar finale yükselecek.