Kadınlarda YDÜ şampiyon

KKTCBF Commercial Insurance Basketbol Kadınlar Ligi’nde Play off final serisi ikinci maçında YDÜ konuk olduğu Koopspor’u 67-57 mağlup etti ve Şampiyonluğa kucaklayan taraf oldu.

Lefkoşa Levent Koleji Spor salonunda oynanan play off serisinin ikinci maçında karşı karşıya gelen Koopspor ile YDÜ Bayan takımları arasındaki final serisinin ikinci maçında oyuna etkili başlayan taraf YDÜ oldu ilk 5 dakikayı 11-5 önde geçti ve üstün oyununu periyot sonuna kadar sürdürerek ilk periyotu 22-9 önde tamamladı. 2.periyotun 15.dakikasında toparlanan Koopspor skoru 29-20’ye taşıdı. İlk yarının sonunda üstünlüğü tekrar eline alan YDÜ, ilk yarıyı 39-22 önde tamamladı. 2.yarıya da etkili başlayan YDÜ Kaylı Sortori ve Ayça ile etkili oldu ve 3.periyotuda 54-36 önde tamamlayan YDÜ oldu. Son periyotta Koopspor farkı biraz eritsede YDÜ karşılaşmadan 67-57 galip ayrılarak Şampiyonluğunu ilan etti.