"Kadınlardan korkup gay oluyorlar!"

Yonca Evcimik, HT Cumartesi'den Ekin Türkantos'a konuştu. İşte o röportaj...

"90’lar turnesini duyunca heyecanlandık, çok özlemiştik...

Bu Hakan Küfündür’ün projesi ve bir fragman aslında. Eski şarkılarla insanlarla bir araya geleceğiz ama bayram sonrası A’dan Z’ye kendi hazırladığımız 90’lar kokan bir proje ile karşınızda olacağız. Adını ilk defa burada söylüyorum ‘Yonca Bizi 90’lara Götür Daha da Geri Getirme’. Dansçılarımız, koreografımız çalışıyor, çok özel süprizler var gösteride. Konser fragman gibi, hem bir nabız yoklaması hem de insanlara hatırlatma olacak.

Ne güzel ikisi de birbiriyle örtüşmüş. 90’lardan kopamadığımızın göstergesi...

Her sene “90’lar artık bu sene yemez” diye düşünüyorum, fakat tsunami gibi büyüyor. Bu yıl benim 40. profesyonel sanat yılım. Yapmak istediklerimi yapmaya uğraşıyorum. İnşallah bu yaz harekete geçirip seneye bol bol sergileyeceğiz.

Siz de 90’ları dinler misiniz?

Her şeyi dinlemeye çalışıyorum ama 80’lerden, 90’lardan kopamıyorum, orada kitlenmiş vaziyetteyim. Yabancı şarkılara adapte olabiliyorum ama Türkçe şarkılarda aynı yerde sayıyoruz gibi geliyor.

Bir kuşağı dans ettirdiniz. Pek çok şeyin ilkini yaptınız Türkçe pop müzikte. Geriye dönüp bakınca bunları başarmış olmak nasıl bir his?

İlkini yapmayı ben seçmiyorum. Bana denk düşüyor, çünkü o cesaret bende var herhalde. Küçük yaştan beri pencerem dünyaya açık, orada ne görüyorsam ülkeme taşımaya çalışıyorum. Ben yeni bir şey keşfetmiyorum. Ama biz geriden geldiğimiz için yaptığımız da ilk yapılıyormuş gibi oluyor. Asla tiraj kaybederim, dinleyici kaybederim kaygısı yaşamadım. Kaybetmedim mi, kaybettim de... Ama dönüp baktığımda mihenk taşı gibi duruyor orada bütün yenilikler. Dünyada biri yapıyor sonradan gelenler kazanıyor, yapacak bir şey yok.

Tabii dans geçmişinizin olması da büyük avantajdı. İlk mayoyu siz giydiniz, ilk dansçılarla siz çıktınız ama bu zaten olmazsa olmaz bir şey...

Tabii. 90’lardaki kıyafetler bana göre çok normal ama şu an giymek çok ütopik bir şeymiş gibi konuşuluyor. Oysa bunların hepsini 90’larda yaptık. İleri gideceğimize geri gidiyoruz gibi. Dans çok önemli bir faktör. O zamandan beri popomu yırtıyorum. Bu işe soyunan, özellikle pop müzik yapan arkadaşlarıma diyorum ki “Dans edin, dans tarafınızı geliştirin”. Çünkü dünya o tarafa gidiyor. Ödül törenlerine baktığınızda küçük yaşta sahneye çıkan kişiler muazzam dans ediyor. Dünya ona gidiyor, sonra da soruyoruz “Neden Türkiye’den star çıkmıyor?”

Güçlü kadınlar aşk ilişkisinde hüsrana uğruyorlar...

Valla bu kadınların suçu değil, erkeklerin suçu, kaldıramıyorlar. Bunun okumuşlukla alakası yok. Erkek egosuyla ilgili bir şey.

Korkutuyor belki de...

“Ben nasıl başa çıkacağım bu kadınla” diye düşünüyor belki. Haksız da sayılmazlar. O yüzden hepsi de gay oluyor, ne fena.

Âşıkken hayata bakışınızla, ürettiklerinizle daha farklı bir Yonca mı olur?

Aşk insanı darmaduman eden bir şey. İçimde kelebekler uçuşmaya başladığında ben ne kadar doğru hareket ediyorum bilmiyorum, tartışılır. Bugüne kadar yaptıklarımdan çok doğru hareketler yapmadığım aşikâr... Ne yapalım, olacaksa yine olacak. Kelebekler başladı, pır pır pır dolanıyorlar."