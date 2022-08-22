Kadınlardan Sanna Marin'e danslı destek

Kadınlar, arkadaşlarıyla dans ederken çekilen görüntüleri sızdırılan ve eleştirilerin hedefi olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’e destek amacıyla sosyal medyada "Solidarity with Sanna” (Sanna ile dayanışma) etiketi altında paylaşım yapıyor.

Özel bir ev partisinde dans ederken çekilmiş videolarının sızdırılmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e Finli kadınlardan destek geldi. Yüzlerce kadın, skandala karışan başbakan Marin'i desteklemek için dans edip parti yaptıkları videoları çekip sosyal medyada paylaştı.

Fin kadınların “Solidarity with Sanna” (Sanna ile dayanışma) etiketiyle açtığı kampanyaya dünyanın pek çok ülkesinden de katılım olurken; kadınlar, sosyal medyada destek için kendi dans videolarını paylaştı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Fin kadınlar, videolarla 36 yaşındaki Marin’in de dans etmeye ve eğlenmeye hakkı olduğunu dile getiriyor.

Özel bir ev partisinde dans ederken çekilmiş videolarının sızdırılmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e Finli kadınlardan destek geldi. Yüzlerce kadın, skandala karışan başbakan Marin'i desteklemek için dans edip parti yaptıkları videoları çekip sosyal medyada paylaştı.

Fin kadınların “Solidarity with Sanna” (Sanna ile dayanışma) etiketiyle açtığı kampanyaya dünyanın pek çok ülkesinden de katılım olurken; kadınlar, sosyal medyada destek için kendi dans videolarını paylaştı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Fin kadınlar, videolarla 36 yaşındaki Marin’in de dans etmeye ve eğlenmeye hakkı olduğunu dile getiriyor.

Özel bir ev partisinde dans ederken çekilmiş videolarının sızdırılmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e Finli kadınlardan destek geldi. Yüzlerce kadın, skandala karışan başbakan Marin'i desteklemek için dans edip parti yaptıkları videoları çekip sosyal medyada paylaştı.

Fin kadınların “Solidarity with Sanna” (Sanna ile dayanışma) etiketiyle açtığı kampanyaya dünyanın pek çok ülkesinden de katılım olurken; kadınlar, sosyal medyada destek için kendi dans videolarını paylaştı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Fin kadınlar, videolarla 36 yaşındaki Marin’in de dans etmeye ve eğlenmeye hakkı olduğunu dile getiriyor.

https://youtu.be/i5IBG8II1AY

https://youtu.be/i5IBG8II1AY

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22/08/2022 11:39