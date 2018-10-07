Kadınları kurtaran ülke

Avustralya, kadınların en büyük kâbuslarından rahim ağzı kanserini tamamen ortadan kaldıran ilk ülke olacak. Hastalığı son 20 yıldır ‘kamu sağlığı’ olarak ele alan, kız ve erkek çocuklarını erken yaşta hastalığa yol açan HPV’ye karşı aşılayan Avustralya, bu tehlikeli kanser türünü bitme noktasına getirdi.

Avustralya'da kadınlar için en tehlikeli kanser türlerinden olan rahim ağzı kanserine yönelik yıllardır yürütülen aşılama ve tarama çalışmaları sonuç verdi. Ülkede 2022 itibariyle 100 binde 6 oranında görülmesi beklenen bu kanser türü, ‘nadir tür’ kategorisine alınacak. Avustralya, hastalığın erken teşhis edilmesini sağlayan ulusal görüntüleme programını ilk olarak 1991 yılında hayata geçirmişti. Rahim ağzı kanserine neden olan ‘İnsan Pappilloma Virüsü’ (HPV) aşısını ulusal çapta kız çocuklarına uygulayan ilk ülke olan Avustralya, bunun kapsamını daha sonra erkek çocuklarına da genişletti. Rahim ağzı kanserine, cinsel yolla bulaşan yüksek riskli HPV türleri yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın küresel düzeyde yol açtığı ölüm oranlarının yüksek olduğunu belirtirken, rahim ağzı kanseri kadınlarda sık görülen dördüncü kanser türü olan olarak biliniyor. Avustralya’da şu anda 100 bin kişide 7 vaka görülüyor. Bu küresel oranın yaklaşık yarısına karşılık geliyor. Araştırmalara göre Avustralya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 2035’te 4’e düşecek.