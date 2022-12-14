Güney Kıbrıs’taki “POGO” Kadın Hareketi’nin, kadınların barış süreçlerine dahil olması konusunda yuvarlak masa tartışması düzenlediği belirtildi.

Haravgi gazetesi, POGO Kadın Hareketi’nin, BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışma durumlarında kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel şiddete ilişkin stratejik eylemlere yönelik tavsiyeleri ve cezasızlığa son verme, ilgili tüm devletlerin sorumluluğunu içeren kararların uygulanmasına ilişkin olarak Güvenlik Konseyi’ne sunduğu rapor vesilesiyle, “Barış Bizi İlgilendirir: Kadınların Barış Süreçlerine Dahil Olması ve Çatışmaların Çözümlenmesi” konulu bir yuvarlak masa tartışması düzenlediğini yazdı.

Habere göre, POGO Kadın Hareketi Genel Sekreteri Skevi Kukuma yaptığı konuşmada, 1974 yılındaki toplumlararası çatışma sırasında her iki toplumun “faşist grupları ve Türk ordusu tarafından” tecavüze uğrayan ve şiddet kurbanı olan Kıbrıs kadınlarının, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların tecrübelerinden bahsetti.

Toplantıda yer alan Rum Müzakereci Menelaos Menelau ise konuşmasında kadınların Kıbrıs sorununun çözüm sürecine müdahil olması gerekliliğinden söz etti.

POGO Yürütme Konseyi üyesi Satvri Kalopsidiotu kadınların barış süreçlerine dahil olması konusunun uluslararası boyutunu ortaya koydu.

Eşitlik Komiseri Yosifina Antoniu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanı Sula Zavu ise toplantı sırasında, kadınların barış süreçlerine eşit ve mutlak şekilde müdahil olmasının garanti altına alınması yöntemlerine ilişkin Eylem Planı, 1325 sayılı kararın uygulanmasına yönelik Ulusal Eylem Planı’nı sundular.

Gazete toplantının, 30 Kasım’da Güney Lefkoşa’da Avrupa Birliği Evi’nde gerçekleştirildiğini de yazdı.

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14/12/2022 10:59