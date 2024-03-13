Kadınların da yer aldığı Meclis Futbol Takımı Milli Takım’la gösteri maçı yaptı

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile KKTC Kadın Milli Futbol takımı gösteri maçı yaptı. Maçı, kadın hakem dörtlüsü yönetti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen maç öncesi, erkek ve kadın milletvekilleri ile milli takım oyuncuları, “Dünyada her şey Kadının eserdir” yazılı pankart açtı ve anı fotoğrafı çektirdi.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda yer alan maç öncesi seremoni yapıldı. Seremonide, kadın futbolcu ve hakemlere plaketler sunuldu.

Gösteri maçında kadın milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Ayşegül Baybars, Fide Kürşat, Jale Refik Rogers ve Şifa Çolakoğlu yanında bazı erkek milletvekilleri yer aldı.

Büyükoğlu: “Tarihte ilk…”

Meclis İdare Amiri Hasan Büyükoğlu, burada yaptığı konuşmada, milletvekilleri ile kadın futbolcuların yapacağı dostluk maçının tarihte ilk olduğunu ifade etti, farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Kanan

KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan da, etkinliğin güzel bir anı olacağını ifade ederek, teşekkür etti.

Özdenefe

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de, kadınlar ligini yakından izlediğini ve sağlanan gelişimden gurur duyduğunu söyledi.

Kadınlara futbolu sevdirmenin ve her alanda yer almasını sağlamanın görevleri olduğunu ifade eden Özdenefe, toplumun, kadınlarla ileriye ve güzel günlere gitmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından madalyalar takdim edildi.