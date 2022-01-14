Kadınların en çekici bulduğu maske türü açıklandı

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışmada, Covid-19 pandemisi ile hayatın yeni normallerinden biri haline gelen maskelerin insanların psikolojisinde oluşturduğu değişiklikler ve karşı cinse olan algısını nasıl etkilediği değerlendirildi. Çalışmaya katılan kadınlar, maskeli bir yüzün maskesiz bir yüzden çok daha çekici olduğunu aktardı. Uzmanlar bunda yüzün yarısı kapatıldığında gözlerin ön plana çıkmasının etkili olabileceğinin ve bazı maske türlerinin saygın ve güvenilir mesleklerle ilişkilendirilmesiyle ilgili olduğunu açıkladı.

İngiltere’de yer alan Cardiff Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, hem erkeklerin hem de kadınların, yüzlerinin alt yarısını kapatan bir maskeyle daha çekici göründüklerini öğrendiklerinde şaşırdıklarında açıkladı.

Ayrıca, modaya uygun renkli ve desenli maskelerin varlığına rağmen, tek kullanımlık cerrahi maskeyle kaplı bir yüzün çok daha çekici olarak kabul edildiği görüldü.

Cardiff Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Michael Lewis, pandemiden önce yapılan araştırmaların genellikle hastalıkla ilişkilendirdiği için çekiciliği azalttığını gösterdiği belirterek, "Maskelerin her yerde bulunmasından bu yana, durumun değişip değişmediğini test etmek ve maske türünün herhangi bir etkisinin olup olmadığını anlamak istedik.

MAVİ CERRAHİ MASKE GÜVEN VERİYOR

Çalışmamız, tıbbi maske takılan yüzlerin en çekici kabul edildiğini gösteriyor. Bunun nedeni, sağlık çalışanlarının mavi maske takmasına alışmamız ve şimdi bunları bakım veya tıp mesleğindeki insanlarla ilişkilendirmemiz olabilir. Kendimizi savunmasız hissettiğimiz bir zamanda, tıbbi maske takmayı güven verici bulabilir ve böylece kullanıcıya karşı daha olumlu hissedebiliriz” dedi.

MASKESİZLERİN ŞANSI YOK

Bununla birlikte, araştırmanın ilk kısmı, İngilizlerin maske takmaya yeterince alıştığı Şubat 2021'de gerçekleştirildi. 43 kadından maskesiz, düz renkli kumaş maske takan, mavi tıbbi yüz maskesi takan ve maskesini kapatan düz bir siyah kitap tutan erkek yüzlerinin görüntülerinin çekiciliğini bir ile 10 arasında derecelendirmeleri istendi.

Katılımcılar, bez maske takanların, maskesiz veya kitap tarafından yüzleri kısmen gizlenmiş olanlardan önemli ölçüde daha çekici olduğunu söyledi. Ancak, tek kullanımlık cerrahi maske takanlar kadınlara çok daha çekici geldi.

Lewis, "Sonuçlar, pandemi öncesi araştırmalara ters düşüyor. Pandemi, maske takanları nasıl algıladığımız konusunda algımızı değiştirdi. Maske takan birini gördüğümüzde artık 'o kişide bir hastalık var, benim uzak durmam gerekiyor' diye düşünmüyoruz.

Bu, evrimsel psikolojiyle ve eş seçimiyle ilgili bir durum. Cerrahi maske takan biri doktorlarla ilişkilendirildiğini için daha güvenilir ve saygın olarak algılanıyor” dedi.

GÖZLER ÖN PLANA ÇIKIYOR

Diğer taraftan, Lewis, maskelerin dikkati gözlere yönelttiği için insanları daha çekici hale getirmesinin de mümkün olduğunu söyledi. Diğer çalışmaların, kısmen beynin eksik boşlukları doldurması ve genel etkiyi abartması nedeniyle, bir yüzün sol veya sağ yarısını kapatmanın insanları daha çekici gösterdiğini bulduğunu söyledi.

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14/01/2022 11:07