Kadınların en önemli sağlık sorunlarından biri...

Vajinal akıntı normaldir. Vajinayı temiz ve nemli tutan ve enfeksiyondan koruyan bir sıvı ya da mukusdur. Bazı akıntı türleri normaldir. Diğerleri tedavi gerektiren altta yatan bir durumu gösterebilir. Şimdi vajinal akıntı ile ilgili bilinmesi gerekenleri açıklamaya çalışaçağız… Vajinal akıntı nedir? Vajinal akıntı neden olur? Vajinal akıntı çeşitleri ve vajinal akıntı tedavisi…

VAJİNAL AKINTI NEDENLERİ

Normal vajinal akıntı sağlıklı bir bedensel işlevdir. Vücudunun temizlik ve vajinayı koruma şekli. Örneğin cinsel dürtü ve yumurtlama ile birlikte akıntı olması normaldir. Egzersiz, doğum kontrol haplarının kullanımı ve duygusal stres de akıntıyla sonuçlanabilir.

Bununla birlikte anormal vajinal akıntı genellikle bir enfeksiyondan kaynaklanır.

Bakteriyel vajinozis

Bakteriyel vajinozis oldukça yaygın bir bakteriyel enfeksiyondur. Bazı durumlarda hiçbir belirti vermese de, güçlü, kötü ve bazen de balık kokusuna sahip olan vajinal akıntının artmasına neden olur. Birden fazla cinsel eşi olan kadınlar bu enfeksiyona yakalanma riskini artırmaktadır.

Trikomonas

Trichomoniasis başka bir enfeksiyon türüdür. Bu protozoan veya tek hücreli bir organizma tarafından neden olur. Enfeksiyon genellikle cinsel temasla bulaşır, ancak banyo malzemelerinin (havlu, bornoz) ortak kullanımı enfeksiyonu yayabilir. Kötü bir kokuya sahip sarı veya yeşil akıntıya neden olur. Ağrı, iltihaplanma ve kaşıntı da yaygın belirtilerdir, ancak bazı kişilerde herhangi bir semptom görülmez.

Mantar enfeksiyonu

Bir mantar enfeksiyonu, yanma ve kaşıntı hislerine ek olarak beyaz, süzme peynir benzeri akıntı üreten bir mantar enfeksiyonudur. Vajinadaki mantar varlığı normaldir, ancak büyümesi belirli durumlarda kontrol dışına çıkabilir. Aşağıdakiler maya enfeksiyonları olasılığınızı arttırabilir:

– Stres

– Şeker hastalığı

– Doğum kontrol haplarının kullanımı

– Gebelik

– Antibiyotikler, özellikle 10 gün boyunca uzun süreli kullanım

– Gonore ve klamidya

Gonore ve klamidya, anormal akıntıya neden olabilen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır (STIs). Genellikle sarı, yeşilimsi veya bulutlu renklidir.

Pelvik inflamatuar hastalık (PID)

Pelvik inflamatuar hastalık (PID) sıklıkla cinsel temasla yayılan bir enfeksiyondur. Bakteri vajinaya ve diğer üreme organlarına yayıldığında ortaya çıkar. Ağır, kötü kokulu bir akıntı oluşturabilir.

İnsan papilloma virüsü (HPV) veya rahim ağzı kanseri

İnsan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu cinsel temasla bulaşır. Servikal kansere yol açabilir. Herhangi bir semptom olmamasına rağmen, bu tip bir kanser hoş olmayan bir kokuya sahip kanlı, kahverengi veya sulu bir akıntı oluşturabilir. Servikal kanser, yıllık Pap smear ve HPV testi ile kolayca taranabilir.

VAJİNAL AKINTI TEDAVİSİ

Vajinal akıntı tedavisi ilk olarak vajinal muayene yapılarak değerlendirilmesi sonucunda başlamaktadır. Daha sonra akıntının rengi, kokusu, kıvamı ve miktarı öğrenilmelidir. Bu şekilde akıntının çeşidi için tanı koyulur ve belirlenir. Tanı koyulduktan sonra akıntının çeşidine göre tedavi uygulanmaktadır.

Akıntı hakkında kesin bir karar verilemez ise kültür testi yapılmaktadır. Bu test sonucu sonrasında tedavi uygulanmaktadır. Akıntının nedenine göre ilaç tedavi başlatılmaktadır. Eğer gerekli olursa ek olarak vajinal florayı dengelemek amaçlı vajinal fitiller verilmektedir.

Kendi alacağınız basit ve küçük önlemlerle vajinal akıntı oluşumunu engelleyebilirsiniz. İşte anormal akıntıya yol açabilecek vajinal enfeksiyonları önlemek için bazı ipuçları:

– Vajinanızı düzenli olarak nazik bir şekilde temizleyin ve kuru tutun.

– Kimyasal içeren kokulu sabunlar, diş macunu, köpük ya da kadınsı spreylerden uzak durun.

– İdrara çıktıktan sonra vajina temizliğini önden arkaya doğru yapın.

%100 pamuk iç çamaşırı tercih edin, sentetik ürünlerden kaçının.

– AVM, dinlenme tesisi, cami, okul, hastane gibi sürekli insan sirkülasyonun olduğu yerlerdeki tuvaletleri kullanmadan önce ve kullandıktan sonra mutlaka sifona basın.

VAJİNAL AKINTI NEDİR?

Vajinal akıntı çoğu zaman normal ve düzenli bir durumdur. Vajinal akıntı genellikle eğer endişelenecek bir şey değildir. Bununla birlikte, bir enfeksiyonu belirtebilecek belli tipte akıntılar vardır. Anormal akıntı sarı veya yeşil kıvamda kötü kokulu olabilir. Maya veya bakteriyel bir enfeksiyon genellikle anormal akıntıya neden olur.

VAJİNAL AKINTI ÇEŞİTLERİ

Birkaç farklı vajinal akıntı vardır. Bu tipler renklerine ve tutarlılığına göre sınıflandırılır. Bazı akıntı türleri normaldir. Diğerleri tedavi gerektiren altta yatan bir durumu gösterebilir.

Beyaz

Menstrüel siklusunuzun başlangıcında veya sonunda bir miktar beyaz akıntı normaldir. Bununla birlikte, akıntı kaşıntı ile birlikte geliyorsa ve kalın, süzme peynir benzeri bir kıvama veya görünüme sahipse, bu normal değildir ve tedaviye ihtiyaç duyar. Bu tip bir akıntı mantar enfeksiyonu belirtisi olabilir.

Yumurta akı renginde ve sulu

Bu akıntı tamamen normaldir. Ayın herhangi bir saatinde gerçekleşebilir. Egzersizden sonra özellikle ağır olabilir. Genelde 3 temel nedeni olabilir.

– Yumurtlama döneminde: Adet bitiminin 14. gününe denk genel dönemde yoğunlaşma olur.

– Hamilelik döneminde: Hamilelik hormonlarının etkisiyle artış görülür.

– Cinsel uyarılma esnasında: Kan damarlarının genleşmesiyle birlikte vücuttan atılan bu akıntı sayesinde cinsel ilişki kolaylaşır. Tamamen normaldir.

Kahverengi ya da kanlı

Kahverengi veya kanlı akıntı genellikle normaldir, özellikle adet döneminiz sırasında veya sonrasında meydana gelirse. Döneminizin sonunda bir akıntı, kırmızı yerine kahverengi görünebilir. Ayrıca dönemler arasında az miktarda kanlı akıntı yaşayabilirsiniz. Buna lekelenme denir.

Eğer lekelenme periyodunuzun normal döneminde gerçekleşirse ve kısa bir süre önce korunmadan seks yaptıysanız, bu hamilelik belirtisi olabilir. Nadir durumlarda, kahverengi veya kanlı akıntı endometriyal veya servikal kanser belirtisi olabilir. Fibroidler veya diğer anormal büyüme gibi başka problemler olabilir. Bu yüzden yıllık bir pelvik muayene ve Pap smear yaptırmak önemlidir. Jinekologunuz bu işlemler sırasında servikal anormallikleri kontrol edecektir.

Sarı veya yeşil

Özellikle kalın hoş olmayan bir kokunun eşlik ettiği sarı veya yeşil akıntı, normal değildir. Bu tip bir akıntı, enfeksiyon trikomonasisinin bir göstergesi olabilir. Genellikle cinsel ilişki yoluyla yayılır.

03/11/2019 16:46