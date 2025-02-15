Kadınların “gönüllü” askerlik hizmetine “zorunlu askerliğe hazırlık mı” tepkisi

Rum meclisinden geçtikten sonra yasalaşacak olan 18-26 yaş aralığındaki kadınların, 6 ile 14 ay arasında “gönüllü” askerlik hizmeti yapmasıyla ilgili projesine “gelecekte kadınlara zorunlu askerlik mi getirilmeye hazırlanılıyor” tepkisi geldi.

Alithia’nın haberine göre proje, liseden sonra yüksek eğitim görmeyi planlamayan 18-26 yaşındaki kadınların gönüllülük esasına göre ekim ayında RMMO’ya çağrılmasını öngörüyor.

Rum Savunma Bakanlığı, RMMO’da erkeklerin yaptığı her görevi kadınların da yapacağına, RMMO’da halen kurulu olan profesyonel askerlik kurumu çerçevesindeki profesyonellerin yüzde 25’inin kadın olduğuna atıf yaparak, yeni uygulama için RMMO birliklerinde koğuş, banyo-tuvalet gibi kadınlar için ayrı altyapılar hazırlanacağını açıkladı.

POGO Merkez Örgüt Sekreteri Eleni Evaoru projenin, eşitlik getirmeyeceğine ve RMMO’ya hatırı sayılır bir sayısal takviye sağlamayacağına inandıklarını belirterek, “gelecekte kadınların zorunlu askerlik hizmetine alınması için hazırlık mı yapıldığını” sorguladı.

Evagoru “yarın kadınlara yönelik cinsel şiddet, rolleri ve kabiliyetlerine dair aşağılama gibi başka problemler” yaşanabileceğine işaret etti ve halen RMMO’da görev yapan kadınlarla temaslarında, bu tür durumlar yaşandığı bilgisini aldıklarını anlattı.

Aynı gazete, Larnaka’daki bir RMMO kampında, doğum günü olduğu için izin isteyen bir askerin, izni vermeyen çavuşu yumrukladığını, yumruklanan çavuşun babasının olaya dahil olduğunu bildirdi.

Gazeteye göre geçen pazar günü meydana gelen olayda çavuşun babası, izin isteyen askerin, oğlunu yumrukladığını gördü ve ayırmak için aralarına girdi. Çavuşun ailesi daha sonra polise giderek askerden şikayetçi oldu ancak konuyu RMMO’nun kovuşturduğu cevabını aldı.