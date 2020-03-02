Kadınların Gücüne Güç Katacak Beslenme Önerileri

Hangi yaşta olursa olsun her kadın hayatındaki sağlık problemleriyle, doğru besinler tüketerek ve doğru alışkanlıklar edinerek baş edebilir. Daha sağlıklı, enerjik ve fit olabilmek için, Uzman Diyetisten Nilay Keçeci Arpacı’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde beslenme tavsiyelerine kulak verin.

CİLT KURULUĞUNA VE SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI TURP

Cilt kuruluğu, saç dökülmesi kadınların sık yaşadığı problemlerdendir. Sağlık kaynağı turp, bu problemlere yönelik oldukça yardımcı bir besindir. İçerdiği lif, A-B-C,K vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyumla tam bir sağlık deposudur. Turpun günlük beslenmeye eklenmesi cilt kuruluğu, sivilce gibi problemlerin önlenmesini destekler. Turp ayrıca saç kepeklenmesi ve dökülmesi gibi problemleri de engellemeye yardımcıdır. Genellikle salata içinde tüketilebilen turp ayrıca dilimlenerek ve üzerine limon sıkılarak da tüketilebilir.

KİLO VE ŞEKER KONTROLÜ İÇİN

Birçok hastalığa iyi gelen tarçın aynı zamanda hem diyabet hem de kilo koruma için etkilidir. Zaten literatürde yer alan çalışmalara bakıldığında da tarçının kan basıncını düşürdüğü, kan şekerini ve insülin direncini azalttığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra tarçın, metabolizma hızını düzenler ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Yüksek oranda antioksidan içeren tarçının günde 2 çay kaşığı kadar tüketilmesi yeterlidir. Örneğin elmanın ya da avokadonun üzerine serpilerek de tüketilebilir.

MENOPOZ DÖNEMİ ÖNCESİ KEMİKLERİ GÜÇLENDİREN BESİNLER

Kadınlığın doğal bir süreci olan menopoza hazırlık da önemlidir. Bu dönemde görülen östrojen hormonu eksikliği, kemik erimesi problemini tetikleyebiliyor. Bitkisel omega 3 ve östrojen içeren keten tohumu, bu dönemde tüketilmesi gereken doğal besin kaynaklarından biridir. Yoğurtla ya da salata içinde bir tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Kemik erimesine karşı bol kalsiyum içeren susam da tüketilebilecek bir besin. Sağlıklı yağlar içerse de kilo alma açısından porsiyon kontrolü önemlidir. Yine ıspanak, semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeler de kemiklere kalsiyum sağlayan kaynaklardır.

BEL BÖLGESİ YAĞLARINA HER GÜN BİR AVOKADO

E-B6-K vitamini, folat, potasyum ve magnezyum zengini avokado, tok tutucu bir besindir ve bel bölgesi yağlarını eritmekte oldukça etkilidir. Günde orta boy bir avokado düzenli beslenme ve spor ile bel bölgesi yağlarını yakmada oldukça başarılıdır. Özellikle protein kaynağı yumurta ile süper bir ikilidir. Orta boy bir avokado yaklaşık 250 kaloridir. Birçok meyveye göre daha fazla yağ içerir; ama bu içeriğindeki yağ tekli doymamış yağ asitleridir ve uzun süre tok tutucu özelliktedir. Avokado şeker içermez. Sağlıklı yağlar ve bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Smoothie olarak da tüketilebilir.

BUNLARI YAŞAM BİÇİMİNİZ HALİNE GETİRİN!

Günde 2 litreye yakın su için.

Suyun içine limon, salatalık, çubuk tarçın atın.

Tek tip beslenmeden uzak durun.

Renkli beslenin, tabağınızda her renk besin olsun.

Her öğünde fazla yeri sebzeler kaplasın.

Günde en az 30 dakika egzersiz yapın.

Günde en az 10 bin adım atın. Her fazla adım sizi sağlığınıza bir adım daha yakınlaştırır.

Protein ihtiyacınızı sırf kırmızı etten sağlamayın. Beyaz ete de sık sık beslenmenizde yer verin.

Tuz ve şeker alımını sınırlayın. Tuz yerine kekik, kırmızıbiber, karabiber gibi baharatlar kullanmayı deneyin.

Sigarayı bırakın ve içilen ortamlardan uzak durun.

En az 7 saat olacak şekilde 23.00-03.00 arasını içeren uyku düzeni sağlayın.

02/03/2020 09:53