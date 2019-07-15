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Kadınların Saçlarını Hedef Alan Saldırgan Yakalandı

 Paralimni’de ikamet eden 23 yaşındaki Mısırlı bir gencin, kadınlara saldırarak saçlarını kestiği için Rum polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

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15/07/2019

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Kadınların Saçlarını Hedef Alan Saldırgan Yakalandı

 Paralimni’de ikamet eden 23 yaşındaki Mısırlı bir gencin, kadınlara saldırarak saçlarını kestiği için Rum polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, gencin 2017 yılından beri birçok kadına saldırarak makasla saçlarını kestiğini ve geçen gün gece yarısı, polis tarafından yakalanarak tutuklandığını yazdı.

Haberde, şahsın tasarrufunda 30 santimlik makas bulunurken, şahsın tecavüzi alet bulundurmaktan tutuklandığı ve mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

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TAGS: Güney Kıbrıs, haber, kıbrıs, kadın, saç, makas
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