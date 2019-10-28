“Kadınlık Bizde Kalsın” isimli komedi oyunuyla perdelerini açıyor

Gazimağusa Belediye Tiyatrosu “Kadınlık bizde kalsın” isimli komedi oyunuyla 1 Kasım Cuma akşamı perdelerini açıyor. Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı İlke Susuzlu’nun yönettiği oyun, 1 Kasım Cuma akşamı saat 20:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda prömiyerini gerçekleştirerek, 8-16 Kasım ve 6-11-18 Aralık tarihlerinde saat 20:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenmeye devam edilecek.

Bir komedi oyunu olan Kadınlık bizde kalsın, geçmişte, günümüzde, hayallerimizde ve fikirlerimizde kadının varlığını ortaya koyan toplumsal içerikli bir oyun olarak aslında kadınla birlikte insanı anlatıyor. Yazar Yılmaz Erdoğan, Adem ile Havva’dan başlayarak insanlığın serüvenini ele alırken, içinde yaşanılan bu zayıf düzenin dayatmalarını ve cinsiyet üzerine sorulan “hangimiz güçlü” tartışmalarını hicvediyor.

Oyun için rezervasyon yaptırmak ve bilgi almak isteyenler 05338230310 numaralı telefonu arayabilir. (MHA)

28/10/2019 12:22