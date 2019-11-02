“Kadınlık Bizde Kalsın” Tiyatro Oyunu Gazimağusa’da Prömiyerini Gerçekleştirdi

Gazimağusa Belediye Tiyatrosu “Kadınlık bizde kalsın” isimli komedi oyunuyla dün akşam saat 20:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda perdelerini açtı. Tiyatroya Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’de geldi.

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı İlke Susuzlu’nun yönettiği oyun dün akşam prömiyerini gerçekleştirdi.

Yoğun bir ilginin olduğu tiyatroda İlke Susuzlu,Özlem Özarı, Begüm Garabli, Saldıray Özarı, Kumru Garabli, Rabia Çetin,Göktuğ Ali Fenercioğlu ve Ali Çetin oynuyor.

Tiyatroda konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “Gazimağusa Belediyesi’nin Tiyatrosu sahnelendikçe biz gurur duyuyoruz desteğimiz artarak devam edecek daha çok tiyatro emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Bir komedi oyunu olan Kadınlık bizde kalsın, geçmişte, günümüzde, hayallerimizde ve fikirlerimizde kadının varlığını ortaya koyan toplumsal içerikli bir oyun olarak aslında kadınla birlikte insanı anlatıyor. Yazar Yılmaz Erdoğan, Adem ile Havva’dan başlayarak insanlığın serüvenini ele alırken, içinde yaşanılan bu zayıf düzenin dayatmalarını ve cinsiyet üzerine sorulan “hangimiz güçlü” tartışmalarını hicvediyor.

8-16 Kasım ve 6-11-18 Aralık tarihlerinde saat 20:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenmeye devam edilecek. (MHA)

02/11/2019 17:06