Kadir İnanır’dan amca açıklaması: Ebru Hanım saçmalamış

Ebru Polat, yeni şarkısı Anlayacaksın’ı çıkarmasının ardından magazin programı 2. Sayfa’ya konuk olmuş ve “İlk defa böyle bir şey söylüyorum” diyerek Kadir İnanır hakkında anlattıklarıyla gündeme oturmuştu. Kadir İnanır’ın öz amcası olabileceğini iddia eden Ebru Polat şunları söylemişti: “Babaannem eşiyle sorun yaşadığı için 3 çocuğunu yurda bırakmış. Sonra eve çıkıp durumunu düzelttiğinde çocuklarını geri almak istemiş ancak en büyük çocuğunu evlatlık vermişler. “Kadir İnanır’la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca ‘Kadir İnanır senin amcan’ diye öğretti bana. Kadir İnanır’ı uzaktan gördüğümde bana çapkın değil de çok tatlı bakıyor. Adamın içine mi doğuyor bilmiyorum. 12 yıldır bu işi yapıyorum ilk defa böyle bir şey söylüyorum. Amcam mı acaba diye çok merak ediyorum.”

KADİR İNANIR’A İDDİAYI SORDULAR

Yeşilçam'ın usta oyuncu Kadir İnanır, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın dostuyla birlikte geldiği AVM'de kundura ve takım elbise deneyen İnanır, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ebru Polat'ın ‘Kadir İnanır öz amcam olabilir’ sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu. İnanır, “Böyle bir şey mümkün değil. Amcası falan değilim tabi ki de Ebru Hanım saçmalamış” dedi.

07/11/2019 14:10