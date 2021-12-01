Kadir İnanır’dan haber var! Arkadaşı fotoğrafını paylaştı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.

Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirince de ameliyat edildi.

Operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle servise çıkarıldı.

Bugün arkadaşı tarafından ziyaret edilen İnanır’dan fotoğraf da geldi. Paylaşılan fotoğrafta Kadir İnanır’ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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01/12/2021 16:30