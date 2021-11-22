Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?

Beyin damarı rahatsızlığı nedeniyle tedavisi süren Kadir İnanır'ın akşam saatlerinde ameliyata alındığı ve sonrasında yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Muğla'da aniden rahatsızlanmasının ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde tedavisi süren ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın ameliyata alındığı öğrenildi.

İnanır'ın, beyin damarlarında pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

,İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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22/11/2021 09:23