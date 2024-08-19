Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesiyle İnanır 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan'da da taburcu edilmişti.

Geçen ay da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde tedavi gören Kadir İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edildi.

Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural çıkan haberlerin ardından Instagram üzerinden açıklama yaptı. Kural, şu ifadeleri kullandı:

"FATSALI KADİR'İN GÜCÜ"

"Bildiğiniz üzere aylar süren hastane tedavi sürecinde çok olumlu gelişmeler olurken, bir anda enfeksiyon nedeniyle zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak her seferinde Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Bu vesileyle başta Prof. Dr. Uğur Türe olmak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nin doktorları ve sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Özen ve incelikle iyileşme sürecine verdikleri emek için hep minnettar kalacağız. Sağ olun, var olun!"

"24 Mart'tan bu yana devam eden tedavi sürecini, 16 Ağustos itibarıyla Koç Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürme kararı aldık. Doktorlarımızın yönlendirmesiyle daha yoğun bir fizik tedavi programına dahil olmanın gerekliliği bu kararı almamızda temel teşkil etti. Eminim iyileşme süreci daha da hız kazanacaktır."

"HER TÜRLÜ KALİTESİZLİĞİN KOL GEZDİĞİ ŞU ZAMANLARDA"

"Tüm bu mücadele sürerken kimi niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum. Her tür kalitesizliğin kol gezdiği şu zamanlarda bu ülkenin önemli bir sanatçısı olan ve sağlığı için mücadele eden Kadir İnanır'a bu niteliksizliği bulaştırmanın imkansızlığını siz de biliyorsunuz.

"Kadir'in isteğidir: Doktorları ve benim dışımda yapılacak hiçbir habere kulak asmayınız. Ve son söz. Mücadeleye devam!"