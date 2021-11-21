Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama

Muğla Ortaca'da bulunan Kadir İnanır dün aniden rahatsızlandı. 72 yaşındaki sanatçı, ambulansla Denizli’ye götürüldü.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtilmişti.

"FELÇ DURUMU YOK"

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan yeni açıklamada, "Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyi, şun an felç durumu yok, takip ediliyor. Beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetim altında tutuluyor" denildi.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili dünkü ilk yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır’ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da sanatçının durumuyla ilgili açıklamada bulunmuş, felç riski ve yoğun bakım iddialarının gerçek olmadığını belirtmişti. Levent İnanır, "Dayı, sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu" demişti.

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul da sosyal medya hesabından Kadir İnanır'ın durumu hakkında şu paylaşımda bulunmuştu:

"Kadir İnanır'ın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Durumu stabil olmakla birlikte yalnızca tedbir amaçlı olarak doktorlar tarafından müşahade altında tutulmaktadır. Yanıltıcı bilgilendirmelere itibar edilmemesi kendisi ve ailesinin ricasıdır."

Bu habere tepkiniz:



21/11/2021 11:32