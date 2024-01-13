Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), fotoğraf sanatçısı, araştırmacı Kadir Kaba ile Kıbrıs Türk fotoğrafı üzerine söyleşi düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, FODER’in üyelerine yönelik yaptığı söyleşi ve sunumlar dizisi kapsamındaki söyleşi, perşembe günü dernek lokalinde yapıldı.

Etkinliğe, Dernek üyeleri, fotoğraf severler ve Güney KIbrıs'taki Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi (CVAR)- Severis Vakfı Başkanı Rita Severis ve eşi Costas Severis de katıldı.

Etkinlikte, Kadir Kaba’nın araştırma kitabı “Kıbrıs Türk Fotoğrafının Kökeni” hakkında bir de sunum yapıldı,

Gecenin sonunda Dernek Başkanı Ramadan Gümüşok, Kadir Kaba’ya teşekkür belgesi takdim etti.