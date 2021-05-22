Kadis, hellim dosyası süreci konusunda iyimser

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, hellimin Ekim ayına kadar sürecin normal seyrinde ilerleyeceği konusunda iyimser olduğu bildirildi.

ads ads ads ads
22/05/2021

ads
ads
ads
Kadis, hellim dosyası süreci konusunda iyimser

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, hellimin Menşe Korumalı Ürün olarak tescil edilmesi kararının uygulanması öncesinde hellim dosyasında iyileştirmeler yapılabilmesi için müdahil taraflarla görüşme yaptığı ve Ekim ayına kadar sürecin normal seyrinde ilerleyeceği konusunda iyimser olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kadis’in Limasol’daki bir peynir fabrikasının müdürlüğüyle yaptığı görüşmeden sonraki açıklamalarında, hellimin tescilinin ardından gelen süreçle ilgili istişareler yapma fırsatı bulduklarını ve tüm prosedürlerin Ekim ayına kadar hazır olabilmesi için sistematik çalışma yürüttüklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Kadis, üreticilerin hellim dosyasının bazı nitelikleriyle ilgili düşüncelerini ortaya koyduklarını ve yapılacak herhangi bir değişikliğin, Avrupa tüzüklerine uygun olması gerektiğini; bunun için de Avrupa Komisyonu ile uzlaşı içerisinde olmak gerektiğini belirtti.

22/05/2021 13:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: kadis, hellim, kıbrıs, güney,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.