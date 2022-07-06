“Kadrajımdan Girne” isimli fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı

Girne Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen “Kadrajımdan Girne” isimli fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi açılışı dün akşam Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmada, Osman Kartal “Girne Limanı” eseriyle birincilik, Mehmet Gökyiğit “Harbour at Night” eseriyle ikincilik ve Tevfik Ulual “Liman Girişi” eseriyle üçüncülük elde etti. Birincilik ödülü kazanana 5 bin TL, ikincilik ödülü alana 3 bin TL ve üçüncülük ödülü alana 2 bin TL para ödülü verildi.

Ulaş Sönmez “Bellapais’in Kuşları”, Batuhan Oruç “Sakinlik” ve Osman Kartal da “Kedi” isimli fotoğrafıyla mansiyon ödülü sahibi oldu.

Yarışmada ayrıca jüri üyeleri tarafından 42 adet fotoğraf sergilenmeye değer görüldü. Sergi, cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Güngördü: Sanatın ve kültürün gelişmesini istersek, altyapısını da hazırlamamız gerekiyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Göreve geldiği günden beri kültür ve sanat alanında çok önemli işlere imza attıklarını ve bu bilinçle hareket ettiklerini ifade ederek, “Sanatın ve kültürün gelişmesini istersek, mutlaka onun altyapısını da birlikte hazırlamamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

Yarışmaya katkı koyan herkese, jüri üyelerine teşekkür eden Güngördü, “İnanıyorum ki sanatın birleştirici gücü hepimizi yan yana getirdi ve getirmeye devam edecek. Sanat demek sevgi demektir hoşgörü demektir ve tabii ki en nihayetinde gelecek nesillere Barış kültürünü aşılama demektir. Bu da bizim için çok önemlidir buna çok önem veriyoruz sevginin hoşgörünün ve barışın olmadığı yerde mutlu olmamız mümkün değildir” dedi.

Yarışma eserlerinden oluşan kitap, ödül törenine katılanlara dağıtıldı.

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06/07/2022 16:47