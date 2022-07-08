Kadri Bürüncük, yeniden BTHK Başkanlığı'na atandı

KKTC Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nda (BTHK) başkanlık süresi 1 Mayıs’ta dolan Kadri Bürüncük, bu göreve yeniden atandı.

Atamayla ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararda şöyle denildi; “Bakanlar Kurulu , H(K;N)1111;2017 sayı ve 25.4.2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na Başkan olarak atanan ve görev süresi 1 Mayıs 2022 tarihinde sona eren Kadri Bürüncük’ün 11’2022 sayılı Elektronoki Haberleşme (Değişiklik) Yasası uyarınca Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumuna 6.7.2022 tarihi itibariyle yeniden başkan atanmasına karar verildi.

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08/07/2022 08:50