Kadriye Tanay hayatını kaybetti
lefkoşa’nın sevilen simalarından Kadriye Tanay, yaşamını yitirdi.
12/09/2019
HK
Kadriye Tanay, 13 Eylül Cuma günü öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Lefkoşa’nın sevilen simalarından Kadriye Tanay, yaşamını yitirdi.
Ölümüyle sevenlerini büyük acıya boğan Kadriye Tanay, 13 Eylül Cuma günü öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 17:30 sıralarında Gazimağusa’da Glapsides plajında, Kadriye
TANAY(K-64) aracına yürüyerek gittiği bir sırada aniden rahatsızlaşarak yaşamını yitirdi.
12.09.2019 tarihinde, Gazimağusa Devlet Hastahanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Beyin ödemi aort
damarının yırtılması sonucu gelişen kalp tamponadı” sonucu olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.